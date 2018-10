"I'll be back!" Wenger si-a anuntat revenirea in fotbalul mare de la 1 ianuarie, dar pastreaza misterul: "Am oferte din toata lumea". Englezii au detonat apoi bomba

"M-am odihnit, sunt pregatit sa revin de la 1 ianuarie. Am primit oferte din toate colturile lumii", spune Arsene Wenger.

Ajuns la 68 de ani, dintre care 22 i-a petrecut pe banca lui Arsenal, francezul Arsene Wenger este pregatit sa inceapa un nou capitol al vietii sale. El anunta ca este gata pentru revenirea in fotbalul mare.

Wenger a vorbit ieri intr-un interviu acordat cotidianului german BILD, spunand ca de la 1 ianuarie 2019 este foarte posibil sa aiba o noua echipa.

"Sunt odihnit si pregatit pentru a reincepe munca. Cred ca de la 1 ianuarie voi reveni. Nu stiu inca unde. Am primit oferte, poate fi o echipa nationale, poate fi si in Japonia, acolo unde am fost in urma cu multa, multa vreme", a spus Wenger.

Potrivit ESPN, Wenger a primit oferta de a deveni managerul general al lui PSG si de a controla activitatea clubului in colaborare cu Thomas Tuchel.

Pe de alta parte, englezii de la Goal.com avanseaza o alta varianta. Ei spun ca Barcelona s-a hotarat deja sa nu ii prelungeasca contractul lui Ernesto Valverde, scadent in vara viitoare. Daca rezultatele pana in iarna nu vor fi cele asteptate, contractul ibericului ar putea fi chiar scurtat, ceea ce ar insemna o posibila oferta pentru Wenger.

Wenger si Barcelona au o istorie lunga. Francezul a primit multe lovituri din partea catalanilor, care i-au luat fotbalisti precum Marc Overmars, Petit, Van Bronckhorst, Thierry Henry, Cesc Fabregas si Alex Song.