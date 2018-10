Ronaldo "lucreaza" la cel mai spectaculos transfer al anului! Lovitura uriasa pe care o pregateste Juventus: mutarea de 80 de milioane de euro! Reactia Realului

Cristiano Ronaldo "lucreaza" la un transfer urias pentru Juventus.

Starul portughez poate fi asul din maneca italienilor in negocierile cu Bayern Munchen. Juventus vrea sa-l aduca pe James Rodriguez, fost coechipier al lui Ronaldo la Juventus in perioada 2014-2017. Potrivit presei italiene, Juventus vrea sa profite de relatia excelenta pe care Ronaldo o are cu fotbalistul columbian, dar si de faptul ca cei doi au acelasi impresar, si sa-l aduca pe James Rodriguez in Serie A.

Cea mai mare problema care sta in calea mutarii o reprezinta Real Madrid. Jucatorul in varsta de 27 de ani este doar imprumutat de "galactici" la Bayern, astfel ca negocierile trebuie sa treaca pe la Madrid. Realul cere 80 de milioane in schimbul fotbalistului, chiar daca, potrivit presei germane, Bayern si Real ar fi ajuns la un acord pentru 35 de milioane de euro pentru un transfer definitiv.

Daca Juventus va reusi sa ajunga la un numitor comun cu Real Madrid, Bayern Munchen nu mai reprezinta o problema si nici o solutie de viitor pentru James Rodriguez. Jucatorul a intrat deja in conflict cu Niko Kovac si nu ar spune nu unei plecari din Bundesliga.

Juventus este dispusa, in acest moment, sa ofere 70 de milioane de euro.