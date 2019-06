"Hai cu mine la Juventus!" Jucatorul pe care Cristiano Ronaldo l-a abordat imediat dupa finala Nations League! Poate DISTRUGE planul de 100 de milioane al Barcelonei

Cristiano Ronaldo s-a folosit de meciul cu Olanda si pentru a-si ajuta echipa de club.

Dupa meci, a avut un dialog cu olandezul De Ligt. L-a chemat alaturi de el la Juventus. De Ligt e unul dintre cei mai disputati jucatori de pe piata mondiala. Toata echipele mari ale Europei il vor pe pustiul lui Ajax. Barcelona e in continuare cel mai aproape sa-l ia.



"La finalul meciului, Cristiano mi-a zis sa vin cu el la Juventus. La inceput nu am inteles si m-a surprins putin. Am fost socat, asa ca am ras si nu am raspuns nimic", a dezvaluit emotionat De Ligt in fata camerelor televiziunii olandeze la finalul meciului cu Portugalia din finala Nations League.

"Acum vreau sa merg in vacanta, nu ma gandesc la viitoarea mea echipa. Perioada de transferuri incepe in cateva zile, vreau sa iau cea mai buna decizie si de aia am nevoie sa ma relaxez inainte", a spus capitanul lui Ajax, intrebat daca dialogul cu Ronaldo l-a convins sa mearga in Serie A.

Barcelona, PSG si Juventus au avansat propuneri clare pentru fundasul de 19 ani, care e asteptat sa-si decida viitorul in urmatoarele doua saptamani.