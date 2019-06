Decizie de ULTIMA ORA in cazul procesului lui Cristiano Ronaldo! Avocatii au folosit o strategie ingenioasa pentru a-l putea aduce mai usor in fata justitiei

Continua problemele pentru Cristiano Ronaldo.

Desi initial presa internationala a anuntat ca modelul Katheryn Mayorga si-a retras plangerea in cazul presupusului viol, totul pare a fi fost doar o strategie juridica.

Avocatul femeii care il acuza pe Ronaldo ca ar fi violat-o in 2009 a declarat pentru ESPN ca procesul va continua. Avocatii au retras plangerea doar din "civil", insa procesul va continua in tribunalul federal. Avocatii au apelat la aceasta strategie pentru ca Ronaldo nu are cetatenie americana si este mult mai greu de adus in fata justitiei in acest caz.

"In principiu, am schimbat doar locul bataliei, dar acuzatiile raman", a declarat pentru ESPN avocatul lui Katheryn Mayorga.

In septembrie anul trecut, Mayorga a dezvaluit ca a fost violata de Ronaldo intr-un penthouse al unui hotel din Las Vegas in 2009.

Procesul a impiedicat-o pe Juventus, actuala echipa a lui Ronaldo, sa participe la International Champions Cup in Statele Unite. Ronaldo risca sa fie retinut de autoritatile americane pentru a fi anchetat.