Eden Hazard, motivul plecarii lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid? Dezvaluirea facuta abia acum! Care era planul lui Florentino Perez

Cristiano Ronaldo a plecat in 2018 de la Real Madrid la Juventus pentru 100 de milioane de euro.

Real Madrid a anuntat saptamana aceasta transferul lui Eden Hazard. Va plati 100 de milioane de euro pentru belgian, Chelsea putand sa mai incaseze ulterior 50 de milioane de euro in functie de clauzele din contract. Hazard este al 3-lea jucator cumparat de Real in aceasta vara dupa Luka Jovic si Eder Militao.

Hazard a postat un mesaj de adio pentru fanii lui Chelsea in care a spus ca Real Madrid este singura echipa pentru care ar fi plecat. Mutarea putea sa aiba loc insa mult mai devreme iar aceasta a avut o influenta si asupra plecarii lui Cristiano Ronaldo din urma cu un an! Cei de la Real Madrid planuiau deja viitorul echipei fara portughez.

Hazard, dorit de 3 ani de Real

Expertul in fotbalul din Belgia, Kristof Terreur, sustine ca Real Madrid a negociat prima data cu Hazard in 2016 cand oficialii madrilenilor i-au transmis ca ii va lua locul lui Cristiano Ronaldo: "Ma astept sa joace pe flancul stang pentru ca a avut loc o intalnire in 2016 intre cei de la Real Madrid si agentii lui Hazard in care li s-a explicat rolul pe care vor sa i-l ofere pe termen lung, considerandu-l inlocuitorul lui Cristiano Ronaldo pe acea parte.

Acela era planul inca de atunci, insa (Hazard) nu a fortat transferul atunci" a explicat Terreur. Hazard va fi prezentat saptamana viitoare de Real Madrid pe Santiago Bernabeu.