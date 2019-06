Gestul lui Ronaldo face inconjurul Planetei! Ce a facut cand a primit trofeul Nations League de la presedintele UEFA

Cristiano Ronaldo a mai luat un trofeu! Portugalia s-a impus in finala Nations League contra Olandei si a castigat prima editie a competitiei.

Ronaldo n-a iesit in evidenta pe parcursul partidei, dar a reusit sa ofere un moment memorabil pentru fanii care au vazut meciul de pe Dragao. Cristiano a 'jucat' in stilul sau momentul decernarii trofeului. Dupa ce a fost medaliat de presedintele UEFA Ceferin, Ronaldo a luat cupa in spate si a dus-o catre colegii sai.