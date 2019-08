Fratele lui Eden Hazard, retinut dupa ce a condus cu 240 km/h! Ce l-au pus politistii sa faca pentru a-l elibera din arest

Kylian Hazard (24 de ani), fratele mai mic al lui Eden Hazard, a fost retinut de politia belgiana dupa ce a condus cu 240 km/h.

Kylian Hazard (24 de ani), fratele mai mic al lui Eden Hazard (Real Madrid) si Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), legitimat la Cercle Brugge, a fost retinut de politia belgiana dupa ce a fost depistat conducand cu 240 km/h. El a scapat de arest dupa ce a fost pus sa prezinte public scuze pentru ilegalitatea comisa.

Fost la Zulte Waregem, Ujpest si Chelsea, Kylian Hazard a jucat 21 de meciuri pentru Cercle Brugge in sezonul 2018/19, marcand 4 goluri.

Kylian Hazard: "Am comis o greseala! Am pus viata altor oameni in pericol"

Kylian Hazard a postat un mesaj in care si-a prezentat scuzele.

"Saptamana trecuta am facut o greseala aproape ireparabila. Mi-am pus viata in pericol si am pus-o si pe a alotra. Am realizat ca am facut o greseala si ca trebuie sa fiu foarte atent la drum, pentru ca drame se pot intampla cand conduci cu o astfel de viteza. Trebuie sa fiu un exemplu de acum incolo", a spus Hazard.