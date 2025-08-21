Mircea Rednic traversează momente dificile pe banca lui Standard Liege. După eșecul umilitor, 0-3 cu Union Saint-Gilloise, tehnicianul român este criticat în presa belgiană pentru alegerile tactice, iar meciul de sâmbătă, cu Cercle Brugge, devine unul crucial pentru a calma spiritele în rândul suporterilor.



"De ce lucrurile devin serioase sâmbăta aceasta pentru Standard", a titrat publicația Sudinfo.be.



Presa belgiană a remarcat faptul că antrenorul român a părut mai preocupat, în etapa precedentă, să se adapteze la jocul adversarului decât să-și impună propria viziune. Nici măcar revenirea lui Hautekiet în defensivă nu a adus siguranța așteptată în fața campioanei en-titre.



Meci de totul sau nimic



Acum, pentru Rednic și elevii săi urmează partida de pe teren propriu cu Cercle Brugge, o echipă în formă, care vine după o victorie categorică, 4-1 cu Westerlo. Suporterii "Les Rouches" nu mai acceptă pași greșiți și așteaptă nu doar cele trei puncte, ci și o idee de joc clară, o dovadă că Rednic știe ce vrea să construiască în acest sezon, susține sursa citată mai sus.



Problemele nu se opresc însă aici pentru Rednic. În meciul considerat vital, el nu se va putea baza pe golgheterul Thomas Henry, eliminat în etapa precedentă. Șansa i se ivește acum atacantului francez Timothé Nkada, care a impresionat în minutele primite în meciurile cu Genk și Union, arătând viteză și calități tehnice.



În momentul de față, Standard Liege ocupă locul șase în clasament, cu șapte puncte, afându-se la trei lungimi în spatele liderului Royale Union SG, care are 10 puncte.

