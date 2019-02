Adevaratul motiv al prabusirii avionului lui Emiliano Sala! Expertii au dezvaluit ce a dus la tragedia aviatica

Trupul neinsufletit al fotbalistului Emiliano Sala a fost recuperat din apele reci ale Canalului Manecii si va fi inmormantat in Argentina. In schimb, corpul pilotului David Ibbotson nu a fost inca gasit.

O noua tragedie a lovit fotbalul. Cel mai negru cosmar in cazul disparitiei avionului cu care Emiliano Sala zbura de la Nantes la Cardiff s-a adeverit, iar epava aeronavei a fost gasita pe fundul Canalului Manecii. Din epava, scafandrii, ajutati de niste roboti speciali, au reusit sa recupereze trupul neinsufletit al fotbalistului.

In continuare, corpul pilotului David Ibbotson (59 de ani) este de negasit.

Specialist: "Avionul s-a prabusit din cauza givrajului"

In ultimele doua saptamani au existat numeroase ipoteze pentru care avionul s-a prabusit in mare. Acum, un expert afirma ca adevaratul motiv a fost legat de conditiile meteo. Din cauza temperaturilor scazute, pe fuselajul avionului s-a depus gheata, iar acesta si-a pierdut portanta.

David Learmount, specialist Flight Global, a vorbit despre acest subiect.

"Nimeni nu scufunda un avion in mare cu buna stiinta. Tii "nasul" avionului sus. Avionul nu a intrat in mare cu viteza si cu botul in jos, dovada si faptul ca nu s-a dezintegrat intr-o multime de bucati.

Aeronava s-a prabusit din cauza acumularii de gheata pe aripi. Greutatea a cauzat pierderea altitudinii la scurt timp dupa ce avionul a trecut de insulele din Canalul Manecii", afirma Learmount.

Aceeasi ipoteza a mai fost lansata si de David Mearns, responsabilul care s-a ocupat de operatiunea de cautare a epavei.