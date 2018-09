Echipa care a angajat un caine pe post de antrenor secund :)) Patrupedul vede meciurile din spatiul tehnic si participa la interviuri

Antrenorul lui Sporting Club 2 de Mayo, Carlos Jara Saguier, a hranit un catel maidanez si nu a mai putut scapa de el. Acum, cei doi sunt prieteni si catelul ii sta alaturi antrenorului inclusiv la meciuri si la interviuri!

Saguier, in varsta de 61 de ani, spune ca nu il lasa inima sa se mai desparta de simpaticul catel.

"I-am dat o bucata de placinta si nu am mai scapat de el. In fiecare zi cand veneam la treaba, ma intampina. Nu voia sa mai plece de langa mine. Acum ii sperie pe adversarii nostri cu cate o maraitura.

Locuieste in complexul sportiv si e prietenos cu toata lumea. Cu totii il iubesc", spune antrenorul.

Story of the day: Stray dog becomes "assistant coach" of Paraguayan club 2 de Mayo. Manager Carlos Jara Saguier one day fed her a piece of empanada... and she hasn't left his side since.

When 'Tesapara' isn't allowed in the technical area, she watches from the stands. [2demayo] pic.twitter.com/EuIMPBTRdu