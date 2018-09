"Daca ma duc la Juventus?!" Marcelo a spus totul intr-un interviu! Ce planuri are si de la ce echipa vrea sa se retraga

Presa spaniola a scris in ultimele zile ca Juventus pregateste o oferta si pentru brazilianul Marcelo.

Juventus viseaza, dupa ce l-a transferat pe Cristiano Ronaldo, si la brazilianul Marcelo. Doar ca, spre deosebire de portughez, fundasul nu e tentat de o mutare in Serie A.

Marcelo a vorbit intr-un interviu acordat pentru Real Madrid TV, anuntand ca vrea sa se retraga in tricoul formatiei de pe Bernabeu.

"Sunt foarte fericit la Madrid. Oamenii cunosc situatia mea, mai am multi ani de contract aici si sunt foarte fericit. Pentru mine, Real este cel mai mare club din lume si intotdeauna am vrut sa joc pentru in acest tricou.

Zvonuri apar intotdeauna si e greu sa le controlezi si mai ales sa le diminuezi, dar eu vreau sa fiu la Real si voi da maximum posibil pentru cel mai bun club din lume.

Imi doresc sa mai joc multi ani aici. Am venit cand erma un copil si vreau sa ma retrag tot in tricoul Realului", a spus Marcelo.

Marcelo a mai vorbit si despre tanarul conational Vinicius Junior.

"Cand am venit, aveam 19 ani. Credeam ca sunt matur, dar daca ma uit in urma, eram doar un copil. Si el este un copil, are multe de invatat, dar o poate face de la cei mai buni. Sergio Ramos si Casemiro vorbesc mult cu el. Si eu incerc sa-i dau sfaturi. Va avea succes la Real, cu siguranta, dar este inca un copil", a mai spus fundasul stanga.