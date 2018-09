United si Real se lupta pentru un campion mondial de la Atletico! Fotbalistul mai are 5 ani de contract

Mourinho vrea sa redreseze corabia in iarna dupa un start ratat de sezon in Premier League.

Jurnalistii de la France Football scriu despre interesul lui United pentru Lucas Hernandez.

Fotbalistul in varsta de 22 de ani a fost dorit in aceasta vara si de Real Madrid, echipa frateului sau Theo.

Francezul devenit campion mondial in aceasta vara are contract cu Atletico Madrid pana in 2024 si are o clauza de reziliere de 80 de milioane de Euro la Atletico.

Sefii de pe Wanda Metropolitano vor sa se asigure ca Lucas Hernandez ramane la echipa si incearca sa-i mareasca clauza de reziliere la 140 de milioane.

Hernandez castiga 8,5 milioane de euro anual la Atletico Madrid. Cei de la Real erau pregatiti sa-i ofere 12 milioane de euro pe an si un contract valabil pe 5 ani, dar discutile dintre cele doua parti nu s-au concretizat.