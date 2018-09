Mutare surpriza la Real! "Galacticii" vor sa-si imprumute cel mai scump transfer al verii: anuntul facut in aceasta dimineata

Real Madrid pregateste o mutare total surprinzatoare. Vrea sa-si imprumute cel mai scump jucator transferat in aceasta vara.

Vinicius Junior, tanarul brazilian transferat in vara pentru 40 de milioane de euro, va fi imprumutat in iarna la Flamengo, anunta Marca. Decizia este una cu atat mai surprinzatoare cu cat Lopetegui l-a inclus pe Vinicius pe lista trimisa la UEFA pentru Champions League.

Conform sursei citae, conducerea Realului incearca sa-i ofere lui Vinicius sansa de a juca in conditiile in care pare imposibil pentru pustiul in varsta de 18 ani sa se impuna in prima echipa in fata lui Benzema sau Bale.

Vinicius a jucat pana acum doar pentru echipa a doua a Realului. A fost pe banca primei echipe doar la meciul de Supercupa Europei cu Atletico Madrid si la partida de campionat cu Getafe.