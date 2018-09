Rakitic a fost pus sa aleaga intre Messi si Modric si era imposibil sa nu supere una dintre tabere. Ce a ales mijlocasul croat al Barcelonei

Pentru Ivan Rakitic, conationalul Luka Modric este in acest moment cel mai bun fotbalist al planetei. Asta in ciuda faptului la Barcelona il are coechipier pe Leo Messi!

Finalist al Cupei Mondiale alaturi de Modric, Ivan Rakitic l-a ales pe conationalul sau atunci cand a fost intrebat care este cel mai bun fotbalist al momentului in lume.

Ivan Rakitic a vorbit intr-un interviu acordat Novi list, din Croatia.

"Luka este in acest moment arma grea din La Liga, este cel mai bun fotbalist din lume in 2018 si noi, croatii, trebuie sa fim mandri de el.

Imi doresc ca ultimul mare trofeu individual pe 2018, Balonul de Aur, sa ii revina, pentru ca il merita cu prisosinta", a spus Rakitic.

Rakitic a mai avut cateva cuvinte dure pentru cei care au contestat UEFA pentru ca l-a desemnat pe Modric cel mai bun jucator al anului in Champions League.

"Cei care sunt gelosi pe Luka...sa-i lasam sa moara de gelozie. Eu sunt mandru de el si ma bucur pentru el la fel cum m-as fi bucurat daca eu castigam acest titlu", a mai spus Rakitic.

"Jucam de 11 ani impreuna la nationala si am trecut prin multe, il iubesc ca pe fratele meu", a adaugat mijlocasul.

Ivan Rakitic a recunoscut ca s-a gandit sa-si anunte retragerea de la echipa nationala dupa finala mondiala, dar s-a hotarat, dupa indelungi discutii cu apropiatii, sa continue.

"Am luat asta in considerare, m-am gandit mult, am vorbit cu antrenorul si cu sotia mea. Dar mi-am dat seama ca dorinta mea de a juca pentru Croatia este mai puternica decat orice altceva. E greu sa spun la revedere. Inima mea a decis ca nu am niciun motiv sa ma retrag de la nationala", a incheiat el.