Inter îl vrea din nou după 4 ani! Brazilianul s-a săturat de seceta de la Juventus și anunță: „Vreau să câștig”

„Juventus stagnează de șase ani și acest lucru nu se poate întâmpla. Eu vreau să câștig pentru că am 29 de ani și nu pot aștepta” , a spus fundașul central.

Gleison Bremer (29 de ani) a vorbit deschis despre frustrările sale în cadrul celei mai recente conferințe de presă. Brazilianul a trimis un mesaj clar conducerii, subliniind că timpul nu mai are răbdare cu el și că își dorește performanțe la cel mai înalt nivel.

Inter stă la pândă pentru semnătura lui Bremer

Potrivit jurnaliștilor de la L'Interista, Beppe Marotta și Piero Ausilio iau din nou în calcul transferul sud-americanului. Interesul milanezilor reapare la patru ani distanță de momentul în care Juventus a câștigat cursa pentru semnătura sa, deși Bremer părea atunci la un pas de a ajunge pe Giuseppe Meazza.

Plecarea lui Francesco Acerbi la finalul acestui sezon va lăsa un gol important în centrul defensivei. Conducerea lui Inter caută un înlocuitor de calibru, iar pe lista scurtă se află Bremer, alături de sud-coreeanul Kim Min-jae. Oficialii clubului caută jucători cu experiență pentru a consolida un compartiment care va fi restructurat masiv în perioada de mercato din vară.

Pe de altă parte, rivalitatea dintre cele două cluburi pe piața transferurilor se desfășoară pe mai multe fronturi. Juventus insistă pentru aducerea lui Davide Frattesi de la Inter. Mijlocașul este unul dintre preferații lui Luciano Spalletti, antrenorul torinezilor cunoscându-l excelent și valorificându-i la maximum potențialul în perioada petrecută pe banca echipei naționale a Italiei.