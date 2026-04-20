Cutremurător: brazilianca Mara Flavia Araujo a murit în timpul cursei Ironman, la doar 38 de ani
O tragedie șocantă face înconjurul lumii, iar anchetatorii au declanșat deja investigațiile.

Triatlonista braziliană, Mara Flavia Araujo, a decedat, sâmbătă, la cursa Memorial Hermann Ironman Texas, la vârsta de 38 de ani.

Tragedia s-a petrecut în timpul probei de înot, care constituia prima etapă a acestui triatlon de lungă distanţă (3,8 km înot, 180 km cu bicicleta şi un maraton).

Cu mare tristeţe confirmăm decesul unui participant la cursă în timpul probei de înot a triatlonului Ironman Texas. Transmitem sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi ai sportivului şi le vom oferi tot sprijinul nostru în această perioadă extrem de dificilă. Dorim să mulţumim echipelor de intervenţie rapidă pentru ajutorul acordat”, a declarat organizaţia într-un comunicat, potrivit news.ro.

Mara Flavia Araujo s-a stins la doar 38 de ani

Corpul triatllonistei a fost găsit în lacul Woodlands, la trei ore după startul cursei, care a avut loc la ora 06:30 dimineaţa.

Potrivit publicaţiei The Sun, aceasta era slăbită de o gripă. În 2017, un alt participant a decedat în cadrul aceleiaşi probe.

