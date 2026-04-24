Aur din nou pentru Popovici, plus record național! Ce l-a învățat pe colegul brazilian

David Popovici a câștigat o nouă medalie de aur la Campionatele Naționale, de data aceasta alături de ștafeta lui Dinamo. Sportivii au doborât recordul național la 4x100 metri liber.

Echipa bucureșteană, compusă din David Popovici, Bruno Santos Dutra, Denis Popescu și Alessandro Vlad, a urcat pe prima treaptă a podiumului. Performanța sportivilor de la Dinamo a însemnat nu doar câștigarea cursei, ci și stabilirea unui nou timp de referință la nivel național în această probă.

Lecții inedite pentru colegul sud-american

Dincolo de succesul din bazin, campionul olimpic a vorbit despre chimia din cadrul echipei și a oferit câteva detalii amuzante de la antrenamente. Acesta a povestit cum brazilianul Bruno Santos Dutra a primit primele lecții de limba română de la colegii săi de ștafetă.

„E super-distractivă ștafeta. Așa cum a spus Alexandru, ne antrenăm de la începutul sezonului împreună, avem o grupă mai mare. Bruno e brazilian, Alexandru e român, dar e născut și crescut în Italia, Denis e Denis. Sunt foarte bucuros, am doborât și recordul național. E o zi foarte frumoasă și cred că suntem toți mulțumiți”, a spus David Popovici la finalul probei, adăugând: „Cu siguranță, el a învățat mult mai multe de la noi în română, bineînțeles că am început cu prostiile, cum se face. Te rugăm să nu repeți! Știe să vorbească și frumos. Avem, după cum vedeți, o ștafetă diversă. Sper să fim în formula asta și la competiții mai mari, ar fi foarte, foarte frumos”.


Trei medalii de aur obținute în trei zile

Pentru Popovici, medalia de vineri seară vine după alte două performanțe identice obținute în probele individuale. Joi, el și-a adjudecat prima poziție în cursa sa favorită de 200 de metri liber. Seria victoriilor a început încă de miercuri, atunci când sportivul a terminat pe primul loc și proba de 50 de metri liber din cadrul Campionatelor Naționale.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan: „Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate”
Ilie Bolojan: „Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate”
ARTICOLE PE SUBIECT
O nouă performanță istorică pentru David Popovici!
O nouă performanță istorică pentru David Popovici!
David Popovici, evoluție de star la Campionatele Naționale! Reacția „Rachetei” după o nouă performanță
David Popovici, evoluție de star la Campionatele Naționale! Reacția „Rachetei” după o nouă performanță
Prima apariție din 2026 pentru David Popovici. Ce probe a ales dublul campion mondial pentru Naționalele de la Otopeni
Prima apariție din 2026 pentru David Popovici. Ce probe a ales dublul campion mondial pentru Naționalele de la Otopeni
ULTIMELE STIRI
Octavian Popescu a spart gheața la FCSB - Petrolul după un an de zile! Cine a fost precedenta sa victimă
Octavian Popescu a spart gheața la FCSB - Petrolul după un an de zile! Cine a fost precedenta sa victimă
FCSB - Petrolul Ploiești 2-0, ACUM, pe Sport.ro! Gol anulat de VAR roș-albaștrilor
FCSB - Petrolul Ploiești 2-0, ACUM, pe Sport.ro! Gol anulat de VAR roș-albaștrilor
Florin Tănase a recidivat! ”Panenka” superbă în meciul cu Petrolul
Florin Tănase a recidivat! ”Panenka” superbă în meciul cu Petrolul
Dorinel Munteanu a răbufnit după remiza cu Csikszereda: „Ne luptăm cu morile de vânt!”. Pe cine a pus la zid
Dorinel Munteanu a răbufnit după remiza cu Csikszereda: „Ne luptăm cu morile de vânt!”. Pe cine a pus la zid
Bogdan Voina, noul președinte al FRH, s-a confesat pentru Sport.ro: „A trebuit să supraviețuiesc”
Bogdan Voina, noul președinte al FRH, s-a confesat pentru Sport.ro: „A trebuit să supraviețuiesc”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Surprize în echipa de start a lui FCSB la primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi! Decizia lui Gigi Becali

Surprize în echipa de start a lui FCSB la primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi! Decizia lui Gigi Becali

Turcii s-au lămurit deja în cazul lui Mirel Rădoi, după primele antrenamente la Gaziantep

Turcii s-au lămurit deja în cazul lui Mirel Rădoi, după primele antrenamente la Gaziantep

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, 1-4 d.l.d. | Sărbătoare în Bănie după o calificare dramatică în finala Cupei României

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, 1-4 d.l.d. | Sărbătoare în Bănie după o calificare dramatică în finala Cupei României

Calculele pentru Europa, date peste cap după ce U Cluj și Universitatea Craiova s-au calificat în finala Cupei României

Calculele pentru Europa, date peste cap după ce U Cluj și Universitatea Craiova s-au calificat în finala Cupei României

La doar 29 de ani, Balonul de Aur amenință cu o decizie radicală: retragerea!

La doar 29 de ani, Balonul de Aur amenință cu o decizie radicală: retragerea!

Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta

Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta



Recomandarile redactiei
FCSB - Petrolul Ploiești 2-0, ACUM, pe Sport.ro! Gol anulat de VAR roș-albaștrilor
FCSB - Petrolul Ploiești 2-0, ACUM, pe Sport.ro! Gol anulat de VAR roș-albaștrilor
Florin Tănase a recidivat! ”Panenka” superbă în meciul cu Petrolul
Florin Tănase a recidivat! ”Panenka” superbă în meciul cu Petrolul
Dorinel Munteanu a răbufnit după remiza cu Csikszereda: „Ne luptăm cu morile de vânt!”. Pe cine a pus la zid
Dorinel Munteanu a răbufnit după remiza cu Csikszereda: „Ne luptăm cu morile de vânt!”. Pe cine a pus la zid
Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta
Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta
Ioan Becali, declarație neașteptată: „Zeljko Kopic e peste Rafa Benitez”
Ioan Becali, declarație neașteptată: „Zeljko Kopic e peste Rafa Benitez”
Alte subiecte de interes
Primul transfer pe 2026 la Dinamo! A semnat un campion european de tineret
Primul transfer pe 2026 la Dinamo! A semnat un campion european de tineret
Trei înotători din România s-au calificat în finalele Campionatelor Europene de la Lublin și au doborât recordurile naționale
Trei înotători din România s-au calificat în finalele Campionatelor Europene de la Lublin și au doborât recordurile naționale
Cum l-a descris Pan Zhanle pe David Popovici, la două săptămâni după aurul olimpic: "Eram nervos!"
Cum l-a descris Pan Zhanle pe David Popovici, la două săptămâni după aurul olimpic: "Eram nervos!"
Medaliații de la Jocurile Olimpice, premiați de Ion Țiriac cu mașini de lux și medalii de aur de 14K
Medaliații de la Jocurile Olimpice, premiați de Ion Țiriac cu mașini de lux și medalii de aur de 14K
David Popovici, inegalabil. "Iată că acest lucru s-a întâmplat!"
David Popovici, inegalabil. "Iată că acest lucru s-a întâmplat!"
Controversă la Jocurile Olimpice de la Paris cu o triplă medaliată la înot: "Cum îi este permis așa ceva?"
Controversă la Jocurile Olimpice de la Paris cu o triplă medaliată la înot: "Cum îi este permis așa ceva?"
CITESTE SI
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

stirileprotv Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

stirileprotv Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

stirileprotv O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
