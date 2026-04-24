Aur din nou pentru Popovici, plus record național! Ce l-a învățat pe colegul brazilian

Echipa bucureșteană, compusă din David Popovici, Bruno Santos Dutra, Denis Popescu și Alessandro Vlad, a urcat pe prima treaptă a podiumului. Performanța sportivilor de la Dinamo a însemnat nu doar câștigarea cursei, ci și stabilirea unui nou timp de referință la nivel național în această probă.

Lecții inedite pentru colegul sud-american

Dincolo de succesul din bazin, campionul olimpic a vorbit despre chimia din cadrul echipei și a oferit câteva detalii amuzante de la antrenamente. Acesta a povestit cum brazilianul Bruno Santos Dutra a primit primele lecții de limba română de la colegii săi de ștafetă.

„E super-distractivă ștafeta. Așa cum a spus Alexandru, ne antrenăm de la începutul sezonului împreună, avem o grupă mai mare. Bruno e brazilian, Alexandru e român, dar e născut și crescut în Italia, Denis e Denis. Sunt foarte bucuros, am doborât și recordul național. E o zi foarte frumoasă și cred că suntem toți mulțumiți”, a spus David Popovici la finalul probei, adăugând: „Cu siguranță, el a învățat mult mai multe de la noi în română, bineînțeles că am început cu prostiile, cum se face. Te rugăm să nu repeți! Știe să vorbească și frumos. Avem, după cum vedeți, o ștafetă diversă. Sper să fim în formula asta și la competiții mai mari, ar fi foarte, foarte frumos”.



