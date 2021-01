Decizia de ULTIMA ORA luata de FIFA in legatura cu liga GIGANT de 6 miliarde de dolari! Ce risca fotbalistii care vor juca in European Premier League

Reprezentantii forului international au anuntat ca liga 'gigantilor' nu va fi recunoscuta si au amenintat ca jucatorii care vor evolua in aceasta competitie ar putea sa fie descalificati de la turneele internationale deja existente, cum ar fi Campionatul European sau Cupa Mondiala, Liga Campionilor ori Europa League.

In comunicatul emis de FIFA se arata ca nici forul mondial si nici vreuna dintre cele 6 confederatii nu vor recunoaste competitia.

FIFA and the six confederations have released a statement in light of recent media speculation about the creation of a closed European 'Super League'.

