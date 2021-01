Cine este fotbalistul de la FCSB considerat cel mai bun jucator din Liga 1! Nume SURPRIZA: nu este nici Man, nici Coman

Eric de Oliveira a identificat cel mai valaros jucator din Liga 1.

Brazilianul a declarat ca tanarul in varsta de 22 de ani de la FCSB, Darius Olaru, este cel mai bun jucator din campionatul romanesc. Fostul fotbalist de la Pandurii conisidera ca mijlocasul care s-a adaptat rapid in echipa lui Toni Petrea ar trebui trebui sa beneficieze de mai mult mai multa atentie.

"Cred ca Darius Olaru este cel mai bun jucator din campionatul romanesc. Lumea nu vede ca el face tot jocul FCSB-ului. Face faza ofensiva, face faza defensiva, marcheaza.

Se vede ca la FCSB s-a format un grup puternic, cred ca ar putea ajunge in grupele Europa League. In momentul in care ajungi intr-o grupa europeana te simti fotbalist. E foarte diferit acolo fata de campionatul nostru", a spus Eric pentru LookSport.

Becali ar fi avut o oferta de 7 milioane de euro in aceasta iarna pentru jucator, dar nu a dorit sa il vanda.

"In cazul lui Olaru, procedez ca la Morutan: nu il vand acum! Ce daca imi dau 7 milioane de euro? Eu am nevoie de el sa iau titlul. Cati ani are Olaru? 22!

Pana la 25-26 de ani, jucatorii de genul lui acumuleaza experienta, devin mai buni. ”Nu imi e teama ca risc, de ce sa risc? El este un mijlocas care urca, ajunge la finalizare, marcheaza. Va mai creste in joc, sunt convins de acest lucru, si voi lua si mai multi bani pentru el", a declarat Becali la inceputul anului pentru ProSport.