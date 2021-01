Gol FABULOS reusit de un portar din liga a 4-a a Angliei! Imaginile fac inconjurul planetei! Cum a putut sa inscrie

Goalkeeper-ul unei echipe din Anglia a fost marcatorul unui gol fabulos.

Tom King, jucatorul de celor de la Newport County, a fost marti seara protagonistul partidei cu Cheltenham din League Two.

In minutul 12, portarul a repus balonul in joc din 6 metri, o lovitura banala in urma careia nimeni nu se astepta la nimic. Mingea a cazut insa pe gazon in apropierea careului advers si de acolo a sarit peste goalkeeperul celor de la Cheltenham, intrand in poarta.

Jucatorii de la Newport au inceput sa se bucure, iar ceilalti si-au pus mainile in cap, socati de golul care tocmai deschisese scorul in meci.

Pana la pauza, Cheltenham a restabilit egalitatea, partida incheindu-se cu scorul de 1-1.