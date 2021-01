RUSINE mondiala! Real Madrid, eliminata din Cupa Regelui de Casanova! O echipa de liga a treia a invins-o in 10 oameni pe campioana Spaniei

Real Madrid a fost eliminata din 16-imile Cupei Regelui de catre o echipa din liga a treia.

Alcoyano a trecut cu 2-1 de echipa lui Zinedine Zidane dupa prelungiri. Cele 90 de minute regulamentare s-au incheiat cu scorul de 1-1, dupa ce Militao a deschis scorul in minutul 45, iar Solbes a restabilit egalitatea cu 10 minute inainte de fluierul final.

Echipa calificata in optimi a fost decisa in prelungiri. Casanova a inscris golul victoriei celor de la Alcoyano in minutul 115, provocand a doua infrangere consecutiva pentru campioana Spaniei.

De remarcat faptul ca adversarii Realului erau in inferioritate numerica in momentul inscrierii celui de-al doilea gol, Lopez fiind eliminat cu doar 5 minute inainte.

In urma cu mai putin de o saptamana, Real Madrid a fost eliminata in semifinalele Supercupei Spaniei de Athletic Bilbao, echipa care a invins Barcelona in ultimul act al competitiei, adjudecandu-si trofeul.