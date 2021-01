BREAKING NEWS! Dragusin ar putea pleca liber de contract de la Juventus! Oferta primita de la un GIGANT din Bundesliga

Radu Dragusin este subiectul unor negocieri intense in aceste zile la Torino.

Evolutiile din acest sezon ale fundasului roman au fost apreciate in Italia, mai ales cea din meciul de cupa cu Genoa, iar in presa din peninsula s-a vorbit chiar despre prelungirea contractului care expira in vara acestui an.

Se pare insa ca fotbalistul de 18 ani este aproape de a parasi campioana Italiei in aceasta perioada.

Jurnalistii italieni au scris despre posibilitatea ca Dragusin sa fie cedat de Juventus la Sassuolo sub forma de imprumut in incercarea campioanei Italiei de a-l aduce pe Gianluca Scamacca.

Mai mult decat atat, ultimele informatii din presa italiana spun ca, desi cele doua parti ar fi ajuns la un acord verbal referitor la prelungirea contractului, a aparut un interes de ultima ora de la RB Leipzig.

???? Offre importante de Leipzig à l'entourage de Radu Dragusin. Fabio Paratici devra battre la concurrence et le convaincre de prolonger avec les bianconeri ! (@DiMarzio) pic.twitter.com/pKQmZXjEu5 — ElvinDF | JuveFanInfoFR (@JuveFanInfoFR) January 20, 2021

Sky Sports, preluat de cei de la Serie A News, anunta ca germanii vor sa il convinga pe internationalul roman de tineret sa mearga la Leipzig din postura de jucator liber de contract, oferindu-i un salariu mai mare decat cel pe care il are la Juventus.