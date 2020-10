Fotbalul nu va mai fi niciodata la fel! BREAKING NEWS: Liga GIGANT de 6 miliarde de $! Plan BOMBA pentru un campionat cum nu s-a mai vazut in Europa! Liverpool, City si United vor sa intre!

Mai multe cluburi de top din Europa vor sa intre in "European Premier League", o superliga proiectata de FIFA cu o reteta financiara fara egal.

Liverpool si Manchester United poarta discutii despre intrarea in formatul care ar revolutiona fotbalul. Sky News sustine ca bugetul competitiei va fi unul fara egal in istorie: 6 miliarde de dolari!

Echipe din Anglia, Franta, Germania, Italia si Spania sunt asteptate sa intre in randul creatoarelor ligii. 5 cluburi din Anglia sunt asteptate sa joace in "European Premier League", care ar putea debuta in 2022.

Surse consultate de Sky sustin ca FIFA e implicata in dezvoltarea formatului. Initial, in Euro Premier League vor juca 18 echipe. Meciurile dintre ele ar urma sa se joace in datele ramase libere in calendarul deja existent. Echipele de top din noua liga, cel mai probabil primele 4, vor juca semifinale si finala pentru stabilirea castigatoarei sezonului.

Arsenal, Chelsea, Manchester City si Tottenham au fost si ele contactate in vederea participarii la European Premier League. Banca JP Morgan a fost contactata pentru a furniza fondul necesar de 6 milioane de dolari necesar primei editii.

Un anunt formal din partea creatorilor competitiei ar putea fi facut pana la finalul lunii.