Cristiano Ronaldo (41 de ani) și-a exprimat nemulțumirea față de cei care acuză că Al Nassr, liderul campionatului din Arabia Saudită și echipa sa, că este favorizată de arbitri.

Răbufnirea lui Cristiano Ronaldo

CR7 a apreciat că toți contestatarii echipei sale discută mai mult decât trebuie de arbitraje, de parcă ar fi la război, nu la fotbal.

Starul lusitan a avertizat că va vorbi mai mult la finalul sezonului și i-a criticat pe adversarii săi care se plâng de arbitraj prin intermediul rețelelor sociale. Ronaldo a susținut că un astfel de comportament nu are legătură cu spiritul fotbalului.

Ronaldo: „ASTA NU ESTE FOTBAL”

„Nu e bine pentru ligă, toata lumea se plânge, TOȚI VORBESC MAI MULT DECÂT TREBUIE. Acesta nu este un război, ăsta e fotbal. Nu totul este permis. Voi avea timp să vorbesc când se termină sezonul.

Prea mulți jucători se plâng pe Instagram și pe Facebook, vorbesc despre ligă și despre arbitrajul ei și despre proiect. Acest lucru nu este bine. Trebuie să dăm un exemplu nu doar aici, ci și în ochii Europei.

Vrem să concurăm cu ei pentru a fi una dintre cele mai bune ligi, dar așa cred că trebuie să reflectăm și să oprim asta, pentru că pentru mine ASTA NU ESTE FOTBAL” - au fost cuvintele lui CR7, citate de Transfer News Live, după Al Nassr - Al Ahli 2-0 de miercuri.

CR7, replică pentru un fan al lui Al Ahli care l-a provocat

Cristiano Ronaldo se află la doar 30 de goluri distanță de a atinge borna celor 1.000 de reușite de-a lungul carierei sale impresionante.

Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, a făcut un nou pas către titlul de campioană în Arabia Saudită, după ce a câștigat, miercuri seară, derby-ul cu Al Ahli (2-0). Starul portughez a deschis scorul în minutul 76, iar Kingsley Coman a stabilit rezultatul final în ultimul minut din timpul regulamentar.

Pentru Cristiano Ronaldo a fost golul cu numărul 970 din carieră, iar portughezul este acum aproape de a cuceri primul titlu de campion în Arabia Saudită. Cu patru etape rămase de jucat, Al Nassr este lider și are un avans de 8 puncte față de a doua clasată Al Hilal, care are un meci mai puțin disputat.

La finalul partidei, Cristiano Ronaldo a apărut la interviuri, iar un fan al adversarilor l-a provocat pe lusitan, amintindu-i de cele două Ligi ale Campionilor Asiei consecutive cucerite de Al Ahli.

Ronaldo a răspuns cu un zâmbet și arătând 5 degete: „Eu am cinci Ligi ale Campionilor!", a spus portughezul, referindu-se la trofeele din Europa cucerite cu Real Madrid și Manchester United.

Pe lângă titlul din Arabia Saudită, Cristiano Ronaldo poate cuceri în acest final de sezon și Liga Campionilor Asiei 2. Finala din echivalentul asiatic al Europa League, contra japonezilor de la Gamba Osaka, este programată pe 16 mai.