Pentru istorie! Cristiano Ronaldo și fiul său, pe cale să devină coechipieri

În ultimele ore, în presa internațională au apărut informații potrivit cărora Cristiano Ronaldo Jr., care va împlini 16 ani în luna iunie, ar urma să fie promovat la prima echipă a lui Al Nassr din sezonul viitor.

"Ceea ce a părut inițial doar un zvon devine din ce în ce mai posibil începând din sezonul următor", au notat italienii de la Calcio Mercato, în timp ce despre informație a scris și Luiz Carlos Largo, jurnalist ESPN.

Cristiano Junior, folosit de obicei ca extremă stânga sau atacant, a crescut în academiile cluburilor la care tatăl său a evoluat - a început de la Juventus, a continuat la Manchester United, iar în 2023 a făcut și el pasul în Arabia Saudită, la Al Nassr.

De asemenea, în luna martie a acestui an, fiul lui CR7 a participat la câteva antrenamente ale echipei U16 a lui Real Madrid, la Valdebebas.

În octombrie 2025, Cristiano Ronaldo Jr. a debutat la naționala U16 a Portugaliei. Până în prezent a strâns 6 meciuri și un gol.