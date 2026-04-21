Pentru istorie! Cristiano Ronaldo și fiul său, pe cale să devină coechipieri

Cristiano Ronaldo a împlinit 41 de ani în februarie, însă este așteptat să joace la Al Nassr cel puțin încă un sezon, unul în care l-ar putea avea printre coechipieri și pe fiul său.

În ultimele ore, în presa internațională au apărut informații potrivit cărora Cristiano Ronaldo Jr., care va împlini 16 ani în luna iunie, ar urma să fie promovat la prima echipă a lui Al Nassr din sezonul viitor.

Cristiano Ronaldo și fiul său ar putea fi colegi din sezonul următor

"Ceea ce a părut inițial doar un zvon devine din ce în ce mai posibil începând din sezonul următor", au notat italienii de la Calcio Mercato, în timp ce despre informație a scris și Luiz Carlos Largo, jurnalist ESPN.

Cristiano Junior, folosit de obicei ca extremă stânga sau atacant, a crescut în academiile cluburilor la care tatăl său a evoluat - a început de la Juventus, a continuat la Manchester United, iar în 2023 a făcut și el pasul în Arabia Saudită, la Al Nassr.

De asemenea, în luna martie a acestui an, fiul lui CR7 a participat la câteva antrenamente ale echipei U16 a lui Real Madrid, la Valdebebas.

În octombrie 2025, Cristiano Ronaldo Jr. a debutat la naționala U16 a Portugaliei. Până în prezent a strâns 6 meciuri și un gol.

Mutu a anticipat scenariul: "Motivația adevărată a lui Ronaldo e să joace cu fiul său"

În 2024, după ce s-a întâlnit cu Cristiano Ronaldo, Adrian Mutu dezvăluia că marea dorință a portughezului este să joace un meci oficial cu fiul său, scenariul care pare acum aproape de realizare.

"Asta e motivația lui adevărată. Faptul că vrea să joace un meci oficial cu băiatul lui și de asta nu se lasă.

Bine, la Al-Nassr se poate, dacă era la altă echipă, nu știu, la Real Madrid era mai greu. Să joace o repriză, peste un an, nu cred că e imposibil", spunea Mutu, la Iamsport.

Nu ar fi primul caz în care un tată și un fiu sunt colegi de echipă în fotbalul profesionist. Alte exemple celebre de astfel de cupluri sunt Rivaldo și Rivaldinho, Jordan și Henrik Larsson sau Arnor și Eidur Gudjohnsen.

