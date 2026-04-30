Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, a făcut un nou pas către titlul de campioană în Arabia Saudită, după ce a câștigat, miercuri seară, derby-ul cu Al Ahli (2-0). Starul portughez a deschis scorul în minutul 76, iar Kingsley Coman a stabilit rezultatul final în ultimul minut din timpul regulamentar.

Cristiano Ronaldo, replică pentru un fan al lui Al Ahli care l-a provocat

Pentru Cristiano Ronaldo a fost golul cu numărul 970 din carieră, iar portughezul este acum aproape de a cuceri primul titlu de campion în Arabia Saudită. Cu patru etape rămase de jucat, Al Nassr este lider și are un avans de 8 puncte față de a doua clasată Al Hilal, care are un meci mai puțin disputat.

La finalul partidei, Cristiano Ronaldo a apărut la interviuri, iar un fan al adversarilor l-a provocat pe lusitan, amintindu-i de cele două Ligi ale Campionilor Asiei consecutive cucerite de Al Ahli.

Ronaldo a răspuns cu un zâmbet și arătând 5 degete: "Eu am cinci Ligi ale Campionilor!", a spus portughezul, referindu-se la trofeele din Europa cucerite cu Real Madrid și Manchester United.