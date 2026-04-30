Ronaldo 970! Provocat de un suporter, Cristiano a arătat cinci degete Fotbal extern
Cristiano Ronaldo (41 de ani) se află la doar 30 de goluri distanță de a atinge borna celor 1.000 de reușite de-a lungul carierei sale impresionante.

Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, a făcut un nou pas către titlul de campioană în Arabia Saudită, după ce a câștigat, miercuri seară, derby-ul cu Al Ahli (2-0). Starul portughez a deschis scorul în minutul 76, iar Kingsley Coman a stabilit rezultatul final în ultimul minut din timpul regulamentar.

Pentru Cristiano Ronaldo a fost golul cu numărul 970 din carieră, iar portughezul este acum aproape de a cuceri primul titlu de campion în Arabia Saudită. Cu patru etape rămase de jucat, Al Nassr este lider și are un avans de 8 puncte față de a doua clasată Al Hilal, care are un meci mai puțin disputat.

La finalul partidei, Cristiano Ronaldo a apărut la interviuri, iar un fan al adversarilor l-a provocat pe lusitan, amintindu-i de cele două Ligi ale Campionilor Asiei consecutive cucerite de Al Ahli.

Ronaldo a răspuns cu un zâmbet și arătând 5 degete: "Eu am cinci Ligi ale Campionilor!", a spus portughezul, referindu-se la trofeele din Europa cucerite cu Real Madrid și Manchester United.

Pe lângă titlul din Arabia Saudită, Cristiano Ronaldo poate cuceri în acest final de sezon și Liga Campionilor Asiei 2. Finala din echivalentul asiatic al Europa League, contra japonezilor de la Gamba Osaka, este programată pe 16 mai.

