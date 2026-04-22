Cristiano Ronaldo, în finală! Poate câștiga primul trofeu la Al Nassr

Echipa lui Cristiano Ronaldo se va duela în ultimul act al competiției cu Gamba Osaka. Finala este programată pe 17 mai 2026.

Cristiano Ronaldo, față în față cu primul trofeu la Al Nassr

Al Ahli a deschis scorul în minutul 11, prin Yansane, după un penalty ratat de Draxler câteva minute mai înainte. În minutul 12, Kingsley Coman a restabilit egalitatea. Apoi Al Nassr s-a dezlănțuit, Angelo a punctat în minutul 23, iar Coman a făcut dubla în minutul 45+7.

Coman a reușit hat-trick-ul în minutul 63, iar Al Hamdan a stabilit scorul final în minutul 80.

Cristiano Ronaldo a fost titular în meciul cu Al Ahli Doha, însă portughezul nu a reușit să marcheze niciun gol. Pe final, Ronaldo a ratat o șansă monumentală și a ratat cu poarta goală după o pasă a lui Joao Felix.