Cristiano Ronaldo, în finală! Poate câștiga primul trofeu la Al Nassr

Cristiano Ronaldo, în finală! Poate câștiga primul trofeu la Al Nassr Fotbal extern
Al Nassr a învins-o cu 5-1 pe Al Ahli Doha și s-a calificat în finala AFC Champions League 2. 

Echipa lui Cristiano Ronaldo se va duela în ultimul act al competiției cu Gamba Osaka. Finala este programată pe 17 mai 2026.

Cristiano Ronaldo, față în față cu primul trofeu la Al Nassr

Al Ahli a deschis scorul în minutul 11, prin Yansane, după un penalty ratat de Draxler câteva minute mai înainte. În minutul 12, Kingsley Coman a restabilit egalitatea. Apoi Al Nassr s-a dezlănțuit, Angelo a punctat în minutul 23, iar Coman a făcut dubla în minutul 45+7.

Coman a reușit hat-trick-ul în minutul 63, iar Al Hamdan a stabilit scorul final în minutul 80.

Cristiano Ronaldo a fost titular în meciul cu Al Ahli Doha, însă portughezul nu a reușit să marcheze niciun gol. Pe final, Ronaldo a ratat o șansă monumentală și a ratat cu poarta goală după o pasă a lui Joao Felix.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au ales data și locația nunții

  
Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez în luna august cu un inel a cărei valoare poate ajunge, potrivit experților, până la cinci milioane de dolari.

În timp ce impresionează la Al Nassr, starul portughez în vârstă de 41 de ani și logodnica sa au ales data și locația nunții.

Cei doi vor să își oficializeze relația imediat după Cupa Mondială, așa cum declara într-un interviu recent chiar fotbalistul portughez.

Conform publicației portugheze Jornal de Madeira, cei doi vor să se căsătorească chiar pe insula unde s-a născut și a crescut cvintuplul câștigător al Balonului de Aur, Funchal. Ceremonia religioasă va avea loc la Se Catedral de Nossa Senhora da Assuncao, urmând ca o petrecere exclusivistă să aibă loc într-un complex hotelier de lux.

Ce spune neamțul de 86 de ani suspectat că și-a ucis iubita de 30 de ani, în București. Tânăra era pasionată de kickboxing
Ce moment: atacantul român, titular în Serie A!
Atalanta - Lazio, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
Burnley – Manchester City, de la ora 22:00: echipele de start!
Elias Charalambous, în Premier League!
Ilie Stan antrenează în Oman, aproape de Strâmtoarea Ormuz! „Aici negociază SUA cu Iran”
Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Nota primită de Cristi Chivu după „remontada” din Coppa Italia: „Revenire istorică”



Atalanta - Lazio, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
Ce moment: atacantul român, titular în Serie A!
Elias Charalambous, în Premier League!
Ilie Stan antrenează în Oman, aproape de Strâmtoarea Ormuz! „Aici negociază SUA cu Iran”
Burnley – Manchester City, de la ora 22:00: echipele de start!
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită 
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
"Cum poate să dea așa de acolo?". A șutat pe lângă poartă și și-a pus mâinile în cap: ratare monumentală a lui Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Asiei! A dat gol pentru Al Nassr în optimile cu Al Feiha + Când se poate duela cu Dan Petrescu 
Nota primită de Andrea Compagno după debutul cu dublă pentru Jeonbuk
stirileprotv Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

