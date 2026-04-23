Cristiano Ronaldo continuă să impresioneze la 41 de ani, iar secretul longevității sale pare să fie dieta strictă pe care o respectă zilnic.

Giorgio Barone, fostul bucătar personal al starului portughez, a oferit detalii despre alimentația acestuia, una extrem de controlată.

„La micul dejun: avocado, ouă și cafea fără zahăr. Absolut niciodată zahăr. La prânz, pui sau pește cu legume. Dacă are nevoie de carbohidrați, îi ia din legume. Fără paste, fără pâine”, a explicat Barone, potrivit abola.

Cina este și ea atent aleasă, cu porții ușoare, bazate pe pește sau carne slabă, mereu însoțite de legume.