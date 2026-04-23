Disciplină dusă la extrem! 

Cristiano Ronaldo continuă să impresioneze la 41 de ani, iar secretul longevității sale pare să fie dieta strictă pe care o respectă zilnic.

Giorgio Barone, fostul bucătar personal al starului portughez, a oferit detalii despre alimentația acestuia, una extrem de controlată.

„La micul dejun: avocado, ouă și cafea fără zahăr. Absolut niciodată zahăr. La prânz, pui sau pește cu legume. Dacă are nevoie de carbohidrați, îi ia din legume. Fără paste, fără pâine”, a explicat Barone, potrivit abola.

Cina este și ea atent aleasă, cu porții ușoare, bazate pe pește sau carne slabă, mereu însoțite de legume.

Cristiano Ronaldo, fizic impresionant

Laptele, complet exclus

Unul dintre cele mai surprinzătoare detalii este eliminarea totală a lactatelor.

„Lapte, nu, niciodată. Oamenii sunt singurele animale care beau laptele altor animale. Este greșit”, a spus fostul bucătar, care recomandă alternative precum laptele de migdale, ovăz sau orez.

„Spun mereu că performanța este 60% dietă și 40% antrenament. Corpul este ca o mașină: dacă pui combustibil greșit, nu funcționează bine”, a completat Barone.

Ronaldo este împreună cu Georgina Rodriguez

