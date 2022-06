Shaanxi s-a duelat pe teren propriu împotriva lui Jiangxi Beidamen, iar partida s-a terminat la egalitate grație reușitei fotbalistului român. Deaconu a restabilit egalitatea în minutul 22, după ce Lin Zefeng a deblocat tabela de marcaj pentru oaspeți.

Ronaldo Deaconu, care a avut o apariție pentru echipa României la Jocurile Olimpice, s-a desprins superb de Jiaxing Deng, tânărul de la Jiangxi, și a trimis un șut elegant, la firul ierbii, pe lângă portarul Hao Peng.

23' GOAL! ⚽️#RonaldoDeaconu scored the equalizer for Shaanxi! Nice assist by #DongXuesheng!#ShaanxiChangAnAthletic 1-1 #JiangxiBeidamen

