Steliano Filip s-a dezlănțuit: război cu conducerea lui Dinamo! Clauza din contract care l-a înfuriat: riscă să fie amendat cu 5.000 de euro 

Jucătorul care a făcut parte din lotul echipei care a retrogradat pentru prima dată în istoria de 74 de ani a clubului face acuzații dure la adresa conducerii din Ștefan cel Mare. Steliano Filip vrea să plece de la club și s-a arătat dispus să renunțe la 23.000 de euro, sumă pe care ar trebui să o mai primească pentru sezonul trecut, însă pare că are probleme.

Steliano Filip a depus memoriu către FRF pentru a pleca de la Dinamo, dar o clauză inedită din contract i-ar cauza probleme, după cum a dezvăluit chiar el. Conform GSP, fundașul ar avea o clauză prin care este obligat să returneze echipamentul primit de la club până pe 1 iulie 2022.

Clauza inedită din contractul lui Steliano Filip care l-a înfuriat pe jucător



În cazul în care nu returnează echipamentul, Filip ar fi obligat să achite o amendă de 5.000 de euro către Dinamo. Jucătorul a vorbit despre dorința sa de a pleca de la echipă, indignat de apariția „clauzei” care îi pune probleme, pe care nu a mai întâlnit-o la niciun alt jucător.

„Este o chestie a cuiva de prin conducere, probabil, faptul că 'Steliano Filip a cotit-o după', legat de înțelegerea mea cu Dinamo. Nu știu cine a scos asta! În afară de faptul că absolut toți jucătorii au primit sau primesc un salariu restant, minim, eu am renunțat la tot. Dar mi se pun și tot felul de clauze.

Absolut nimănui nu i s-a cerut echipamentul, Ivanovski, Matei, Torje, indiferent cine a plecat. Ba, mai mult, toți care au plecat nici nu au fost întrebați de echipament, darămite să-l predea.

Sincer, mai am două tricouri de prezentare, restul, tot ceea ce am avut, am dat unui prieten care e mare dinamovist. Sărăcul, lui nu i-am spus, dar a aflat și voia să-mi trimită echipamentul înapoi. Care valorează maximum 2.300 de euro.

Le-am arătat clauza și lui Ivanovski, și lui Matei. Erau șocați cât de penibili au fost. Păi, eu renunț la toți banii și tu-mi bagi clauza asta, în condițiile în care tu nu ai cerut nimănui nimic?

Probabil, ideea este că au vrut să 'mă facă puțin', fiindcă am vrut să plec încă din iarnă. Dar nici atunci, nici acum n-am vrut să încurc pe nimeni”, a declarat Steliano Filip pentru GSP.