Danny Trejo, mijlocaș ofensiv american în vârstă de 25 de ani, s-a transferat la Korona Kielce, unde îl va înlocui pe românul Ronaldo Deaconu, ajuns în această iarnă de la clubul din Ektraklasa la campioana Farul Constanța.

Fotbalistul, care este tizul celebrului actor american, cu care s-a și pozat, a semnat un contract valabil până în vara lui 2026.

La Korona Kielce va continua în acest an fundașul lateral Marius Briceag, care a și jucat titular în ultimul amical al polonezilor, 0-0 miercuri cu Sturm Graz, alături de Martin Remacle, mijlocașul belgian care a bifat în ultimele sezoane mai multe echipe din România.

Marius Briceag a rămas, Ronaldo Deaconu a plecat

"Și în urmă cu doi ani am negociat și mi-a părut rău că nu am ajuns la Farul. Mă bucur că am venit, echipa se potrivește cu stilul meu.

Grupul e frumos, tânăr, dornic de performanță. A fost un campionat echilibrat, toată lumea a câștigat cu toată lumea.

Primul pas e să intrăm în play-off și apoi vrem să urcăm mai mult”, a declarat Ronaldo Deaconu, într-un interviu pentru site-ul oficial al campioanei Farul Constanța.