Andru Nenciu are un invitat special și în această ediție a emisiunii, un fotbalist aflat încă în activitate, care are o carieră începută în urmă cu mai bine de 15 ani. Adrian Popa (33 ani) este în prezent jucător la CSA Steaua și a venit în platoul emisiunii pentru a face dezvăluiri inedite.

Fotbalistul a dezvăluit în cadrul emisiunii ce planuri de viitor are alături de echipa din Liga 2, însă a și povestit momente din cariera sa.

Adi Popa și-a caracterizat foștii coechipieri de la FCSB la „Poveștile SPORT.RO”



În cadrul rubricii speciale în care a fost pus să comenteze diferite poze din carieră, din meciuri reprezentative pentru el, Adi Popa a trebuit să își caracterizeze foștii coechipieri de la FCSB în câteva cuvinte. Andru Nenciu i-a prezentat o poză cu primul 11 de la meciul cu Basel din grupele UEFA Champions League, din sezonul 2012/13.

Popa și-a luat fiecare coechipier în parte și a oferit câte o descriere specifică, iar la unii dintre ei a avut remarci de-a dreptul inedite.

► Ciprian Tătărușanu - Tătă, personalitate, ca un lider.

► Florin Gardoș - Noi îi spuneam o poreclă, 'Pompierul'. Întrebați-l pe el de ce.

► Cristi Tănase - până să ajung să fiu coleg cu el, nu știu, mi se părea, era hulit de oameni, mulți îl blamau la televizor pentru greșelile de la interviuri, dar când am ajuns în vestiar și am stat cu el acolo, e total opus. Nu făcea o greșeală gramaticală, discursuri foarte ok, fluent, mă uitam și mă întrebam: 'ce se întâmplă la interviu și aici?'

► Mihai Pintilii - Pintilii și Bourceanu sunt pe același profil, același cuvânt, determinare

► Lukasz Szukala - Șvabul

► Federico Piovaccari - era cred că cel mai atehnic dintre toți de acolo, dar foarte bun atacant. juca foarte mult pentru echipă și ne ajuta, băga mingea în poartă

► Daniel Georgievski - nu-i departe de Piovaccari, dar foarte sufletist

► Nicolae Stanciu - Nicușor care nu mai e Nicușor, e Niculae acum. Categoric are nevoie naționala de el, dacă nu ai nevoie de el, jucător care îți decide meciurile, de cine să ai? Am văzut că au venit jucători din Coreea de Sud și ne-au dat trei goluri. Astea sunt..e în Arabia, e în Coreea, dar Banega și ăia prin Arabia ce fac, nu știu?

Adrian Popa a jucat la FCSB din 2012, când a fost transferat de la Concordia Chiajna, în schimbul sumei a 500.000 de euro, până în ianuarie 2017, când a fost vândut la Reading pe 600.000 de euro.

CS Buftea, FC Timișoara, SCM Gloria Buzău, U Cluj, Concordia Chiajna, FCSB, Reading, Al-Taawoun, Ludogorets, FC Voluntari, Academica Clinceni și CSA Steaua sunt echipele pentru care a evoluat fotbalistul.

230 de meciuri a jucat pentru FCSB, având 28 de goluri marcate și 48 de assist-uri.

8 trofee a câștigat alături de FCSB: 3 titluri de campion, două Cupe ale Ligii, două Cupe ale României și o Super Cupă.

