BREAKING NEWS! Luis Suarez a aterizat in Italia in urma cu putin timp! Atacantul uruguayan isi va da examenul care ii permite sa plece de la Barcelona

Atacantul uruguayan a mers in Perugia acolo unde va sustine examenul prin care va lua cetatenia italiana, care ii va facilita un eventual transfer in Uniunea Europeana, anunta Gianluca Di Marzio.



Astfel, un transfer la Juventus nu este scos din calcul, insa termenul limita pentru aflarea rezultatului este 5 octombrie, data la care se inchie si perioada de transferuri.

???? Suarez has landed. Confirmed. He will be giving his exam this afternoon to gain dual nationality. #Transfers ✅✈️

pic.twitter.com/ju2taO5V3E