BREAKING NEWS! Luis Suarez a batut palma cu Juventus! Pe cate sezoane va semna si cati bani va primi uruguayanul in Serie A

Luis Suarez (33 de ani) va pleca pana la urma de la Barcelona. Atacantul uruguayan va semna cu Juventus un contract valabil pe 3 sezoane, cu un salariu lunar de 10 milioane de euro, conform Goal.com.

Barcelona ramane astfel fara unul dintre cei mai buni marcatori ai sai, insa langa Messi este posibil sa vina Lautaro Martinez de la Inter Milano. Conducerea de pe Camp Nou a inaintat o oferta finala pentru atacantul argentinian.

De asemenea, daca Martinez va semna cu Barcelona, acestia sunt dispusi sa il cedeze italienilor si pe Arturo Vidal.

BREAKING: Barcelona and Juventus are currently agreeing a fee for the sale of Luis Suarez, we can confirm.

Juventus have already reached an agreement with Suarez for a three-year contract worth €10m per season. ???? pic.twitter.com/AA0OoYpEGt