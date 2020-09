Barcelona i-a gasit inlocuitor lui Suarez! Principala tinta a lui Ronald Koeman pentru atacul catalanilor: 'Au o relatie foarte buna'

Luis Suarez urmeaza sa se desparta in curand de Barcelona, iar catalanii i-au gasit deja inlocuitor.

Luis Suarez o va parasi pe Barcelona pentru a merge la Juventus, iar catalanii s-au reorientat rapid. Memphis Depay, fotbalistul lui Lyon, este principala tinta a lui Ronald Koeman, care are o relatie speciala cu Depay, anunta Mundo Deportivo.

Koeman a fost cel care l-a transformat pe Depay din jucator de banda in atacant central la nationala Olandei, iar acum este gata sa ii ofere oportunitatea de a juca atacant pe Camp Nou.

Potrivit sursei citate, mutarea are sanse mari sa se realizeze si datorita contractului lui Depay care sta sa expire la Lyon. Intelegerea acestuia din Franta expira in vara viitoare si ar putea sa fie lasat sa plece pentru un pret rezonabil, in jurul a 20 de milioane de euro.

Presa din Olanda scrie ca negocierile sunt foarte avansate.