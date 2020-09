Scenariul prin care Luis Suarez poate ramane "aproape" de Messi! O rivala din La Liga a intrat un cursa pentru semnatura uruguayanului

Noul antrenor al catalanilor, Ronald Koeman, l-a anuntat in urma cu 2 saptamani pe uruguaian ca el nu face parte din planurile sale de viitor. Cu toate ca s-a scris despre Luis Suarez ca este ca si stransferat la Juventus, unde ar urma sa semneze un contract valabil pe 2 sezoane cu optiune de prelungire pe inca un an si un salariu de 10 milioane pe sezon cu tot cu bonusuri. O alta forta din La Liga este interesata de semnatura lui.

Potrivit ESPN, Atletico Madrid a luat legatura cu reprezentatii lui Luis Suarez. Echipa din Madrid ii ofera un salariu mult mai mare decat Juventus, iar acum atacantul Barcelonei urmeaza sa ia o decizie in legatura cu viitorul sau.

Atlético Madrid have contacted Luis Suárez's representatives. Atlético offer a higher salary than Juventus, and now it's up to the player to decide what's best for his future. [espn] pic.twitter.com/bVV2xjp0az