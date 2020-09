Koeman a anuntat ce se va intampla cu Luis Suarez daca ramane la Barcelona! Declaratia antrenorului olandez dupa ultimul amical 

Barcelona a jucat al doilea amical din presezon impotriva Gironei, scor 3-1.

Catalanii au avut o prestatie excelenta impotriva divizionarei secunde, Messi reusind doua goluri si o pasa brilianta pentru faza de la care a plecat golul. Daca in cazul argentinianului, relatia cu antrenorul olandez s-a mai stabilizat, cei doi fiind surprinsi strangandu-si mainile, Koeman a tinut sa vorbeasca si despre situatia lui Luis Suarez. Antrenorul catalanilor a dat de inteles ca in cazul in care uruguayanul nu-si va gasi echipa, va fi nevoit sa-l pastreze si nu-l va mai lasa in afara lotului, la fel cum a facut-o in aceste doua meciuri amicale.

"Am vorbit cu el in aceasta dimineata. Nu stim daca va pleca sau va sta. Daca Suarez va ramane la echipa atunci el va deveni un alt membru al echipei", a declarat Koeman la finalul jocului.

Aceasta declaratie lasa de inteles ca Suarez nu va avea un loc important in echipa, fiind considerat un jucator de lot dupa cum spune Koeman. Olandezul a vorbit si despre noul trident din atacul Barcelonei: "Messi, Griezmann si Coutinho pot juca oriunde in atac, ceea ce e perfect pentru echipa".

Leo Messi and Ronald Koeman shake hands. pic.twitter.com/N5cnD1rtwi — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2020