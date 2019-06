BOMBA pe piata transferurilor! Unde poate ajunge Gianluigi Buffon in aceasta vara: i-au facut deja oferta

Gianluigi Buffon nu a impresionat la PSG, iar transferul lui este iminent.

Portarul ajuns la 41 de ani are o oferta bomba din Portugalia, acolo unde poate ajunge langa Iker Casillas, la FC Porto.

Oficialii clubului isi doresc un inlocuitor de inalta clasa pentru Iker Casillas, scrie presa din Italia.

Iker Casillas a suferit un infarct miocardic in timpul unui antrenament, in luna mai a acestui an. Recuperarea sa va dura ceva timp, iar riscurile sunt extrem de mari, astfel ca s-a vorbit chiar despre posibilitatea ca el sa-si incheie cariera.

In acest sens, FC Porto cauta un aparator care sa asigure poarta echipei in cazul in care acest scenariu devine realitate.

Buffon a ajuns la PSG de la Juventus anul trecut. El a aparat poarta lui Juve in perioada 2001-2018.