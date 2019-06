ULTIMA ORA | Buffon spune "ADIO" PSG-ului! Mesajul emotionant al italianului si transferul URGENT pregatit de seici

Gianluigi Buffon nu va mai continua la PSG.

Buffon a primit o oferta de prelungire a contractului, insa a refuzat propunerea seicilor. Ajuns la 41 de ani, portarul italian a anuntat printr-un mesaj pe Facebook ca se desparte de echipa din Paris.

"Ernest Hemingway a scris ca sunt doar doua locuri in lume unde poti trai fericit: acasa si la Paris. De acum inainte, acesta va fi si cazul meu. Parisul, in felul sau, il voi simti un pic ca acasa pentru totdeauna. Multumesc pentru tot ceea ce am trait. Multumesc pentru primirea pe care mi-ati facut-o, pentru emotiile si eforturile prin care am trecut impreuna. Cot la cot. Antrenament, echipa si parteneri. In urma cu 12 luni, am aterizat aici plin de entuziasm, am fost primit de acesti fani incredibil de calzi. A fost intr-adevar emotionant. Va multumesc din nou din toata inima. Voi face urmatorii pasi castigat si satisfacut de aceasta experienta care mi-a permis sa cresc si sa ma perfectionez. Astazi este finalul aventurii mele in strainatate. PSG mi-a oferit prelungirea, dar am simtit ca cel mai corect este sa refuz, pentru ca vreau sa continui cu provocarile mele personale si profesionale. As vrea sa-i multumesc presedintelui Nasser, intregului club si tuturor colegilor pentru cadoul pe care mi l-au facut: un numar de zile in care m-am simtit tanar si fericit. Va doresc tot binele si sunt sigur ca uniti veti scrie urmatoarele pagini ale unei istorii minunate. Hai, Paris! Multumec si succes tuturor!", a fost mesajul lui Buffon.

Buffon a aparat in 21 de meciuri pentru PSG. Dupa plecarea lui Buffon, PSG are pregatita o varianta de rezerva. Potrivit jurnalistilor italieni de la La Repubblica, PSG vrea sa-l aduca pe Gianluigi Donnarumma.