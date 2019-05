Buffon pleaca de la PSG dupa doar un an! Italienii anunta ca ar putea reveni la Juventus, dar nu va jucator!

In varsta de 41 de ani, legendarul portar italian Gianluigi Buffon este pe cale sa ramana liber de contract. El nu s-a hotarat inca daca va mai apara inca un an sau va trece la munca de birou.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Gigi Buffon a parasit-o in vara lui 2018 pe Juventus duap 17 ani de "mariaj". Alaturi de PSG, el a stat doar un an. Buffon e in ultima luna de contract si nu va ramane la Paris, anunta astazi si cotidianul MARCA.

Gigi Buffon, oficial la Juventus?



Agentul lui Gigi Buffon, Silvano Martina, a avut deja o serie de discutii cu PSG, iar acestea se pare ca nu s-au concretizat, motiv pentru care italianul va pleca de pe Parc des Princes. Acum, treaba lui Martina este sa discute cu Andrea Agnelli, "bossul" lui Juventus.

Italienii spun ca Buffon ar putea reveni ca oficial la Torino si ar putea deveni fie membru al echipei administrative, fie antrenor la juniori.

Gigi Buffon a sperat ca transferul la PSG sa il aduca pentru ultima data in cariera aproape de trofeul Ligii Campionilor, dar formatia pariziana a fost eliminata prematur din cea mai importanta competitie intercluburi din Europa de catre Manchester United.

Buffon a aparat intre 1995 si 2001 poarta Parmei, iar intre 2001 si 2018 pe cea a lui Juventus. El a strans si 176 de meciuri la nationala Italiei intre 1997 si 2018.