Gigi Buffon a confirmat negocierile: "Aceasta oferta ma face foarte fericit!" Cu cine semneaza italianul la 41 de ani

Gigi Buffon, legenda fotbalului italian, este pe cale sa isi prelungeasca intelegerea cu PSG.

Buffon: "Am primit oferta de prelungire de la PSG"

Paris Saint-Germain i-a propus lui Gianluigi Buffon prelungirea contractului, a dezvaluit intr-o emisiune a canalului Sky Uno fostul portar al nationalei de fotbal a Italiei, ajuns la 41 de ani, scrie cotidianul La Repubblica.

"PSG mi-a propus prelungirea si asta ma face cu adevarat fericit si-mi face placere. Ne vom intalni zilele viitoare sa examinam acest proiect si sa vedem daca este bine sa continuam impreuna", a declarat Buffon. El a semnat in vara lui 2018 un contract de un an cu campioana Frantei, cu optiune de prelungire pentru un sezon.

Antrenorul parizienilor, Thomas Tuchel, a anuntat ca va pune capat, din sezonul viitor, politicii de rotatie a portarilor. In actuala stagiune, Alphonse Areola (20 meciuri in Ligue 1 si 3 in Liga Campionilor) si Buffon (16 meciuri in Ligue 1 si 5 in Liga Campionilor) si-au impartit aparitiile intre buturile PSG, tehnicianul german anuntand insa ca va opri acest sistem.

Potrivit ziarului citat, daca Buffon nu-si va prelungi contractul, PSG va aduce in locul sau un alt italian, Gianluigi Donnarumma, urmasul sau la nationala.

"In Italia credem ca Ligue 1 e un campionat mai slab ca al nostru, insa are individualitati excepţionale. Echipe ca Lille sau Lyon ar incheia la noi in primele cinci. Asta e valabil si pentru Rennes", a spus Buffon.