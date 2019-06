Anuntul facut de Barcelona despre venirea lui Buffon! La 41 de ani, portarul de legenda nu se retrage

Gianlugi Buffon s-a despartit de Paris Saint-Germain dupa doar un sezon.

FC Barcelona a negat ca il va aduce pe Gianluigi Buffon in aceasta vara. Presa din Spania citeaza surse din cadrul clubului catalan care sustin ca cei de la Barca nu se gandesc la goalkeeperul de 41 de ani, in ciuda faptului ca rezerva lui Ter Stegen, Cillensen, va pleca aproape sigur in aceasta vara.

Buffon nu mai ramane la PSG dupa ce oficialii campioanei Frantei au decis sa nu activeze clauza de prelungire cu inca un an a contractului veteranului italian. La inceputul saptamanii, au aparut informatii ca Barcelona ia in calcul varianta de a-l aduce pe Buffon, insa acestea au fost dezmintite.

Astfel, Buffon ia in calcul varianta revenirii la Parma, clubul la care si-a inceput cariera in Serie A si care l-a vandut in 2001 la Juventus pentru o suma record la acea vreme pentru un portar.