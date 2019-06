Gigi Buffon, la Barcelona! Anunt BOMBA facut de Sky Italia: la 41 de ani, legendarul portar poate merge sa fie coleg cu Messi

La 41 de ani, Gigi Buffon, legendarul portar italian, ar putea ajunge la Barcelona!

Gianluigi Buffon, portar care a scris istorie in tricoul nationalei Italiei si al lui Juventus, castigand un titlu mondial, dar si numeroase trofee cu echipa de club, ar putea imbraca echipamentul Barcelonei! Sky Italia si El Mundo Deportivo scriu ca Buffon este o varianta pentru Barca, care isi doreste un goalkeeper de rezerva.

Barca are nevoie de portar de rezerva si e interesata de Buffon



Sky Italia, dar si jurnalistul italian Gianluca Di Marzio, specialist pe mercato, noteaza ca Buffon ar putea ajunge la Barcelona. Catalanii se vor desparti de olandezul Jasper Cillessen si vor ramane doar cu Marc Andre ter Stegen. Ei au nevoie de o rezerva si le surade ideea Buffon. Chiar daca italianul are o varsta inaintata, el este vazut si ca o lovitura de imagine. In plus, Buffon este recunoscut ca fiind un tip extrem de volubil si de prietenos, ceea ce i-a facut pe sefii Barcelonei sa creada ca el ar putea lega o relatie foarte buna cu ceilalti fotbalisti din vestiar.

Buffon pleaca de la PSG dupa doar un an



Gigi Buffon a lasat-o pe Juventus in vara anului trecut dupa ce si-a petrecut doua decenii in tricoul "Batranei Doamne". El a mers la PSG pentru a cuceri Liga Campionilor, dar visul nu i s-a indeplinit. Acesta a trebuit sa se multumeasca doar cu titlul din Ligue 1.

In acest moment, presa din Franta scrie ca Buffon va pleca de la PSG gratis, iar Sky noteaza ca italianul mai are oferte de la Fenerbahce, dar si din China.