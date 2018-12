"E incredibil ce se intampla in Romania, Dinamo mi-a falsificat semnatura! Merg la FIFA!" Teddy Mezague, dezvaluiri incredibile

Fotbalistul francez Teddy Mezague sustine ca Dinamo i-a falsificat semnatura pe actele de reziliere.

Teddy Mezague le-a spus ziaristilor belgieni de la Le Derniere Heure ca Dinamo i-a falsificat semnatura pe actele de reziliere.

"Florin Bratu, antrenorul de atunci, m-a chemat ca sa-mi ceara sa vin sa intaresc linia de fund. Cateva saptamani mai tarziu, Florin Bratu a fost dat afara si Mircea Rednic a fost numit in locul sau", a explicat Mezague, care a fost legitimat la Dinamo intre 12 septembrie si 2 noiembrie. Fundasul central a fost elevul lui Rednic la echipa belgiana Mouscron, unde a fost si coleg cu Dorin Rotariu in stagiunea trecuta.

Mezague a jucat patru meciuri la Dinamo, apoi clubul i-a reziliat contractul.

"S-a spus ca renunt la orice indemnizatie financiara. Mi-au imitat semnatura! Stiam ca exista probleme in fotbalul romanesc, dar in asa masura? Este pur si simplu incredibil", a afirmat jucatorul.

Mezague a angajat mai multi avocati care sa se ocupe de acest dosar, dar si un expert care sa poata dovedi ca el nu a semnat rezilierea contractului. "Ar urma sa am un raspuns in luna ianuarie. Nu stiu insa ce va iesi, fiindca exista foarte multa coruptie in Romania", a spus el.

Francezul merge si mai departe: "Sunt gata sa ma adresez FIFA pentru ca drepturile mele sa fie auzite. Nu este normal ce s-a intamplat acolo".

Mezague, nascut la Marsilia, pe 27 mai 1990, si-a inceput cariera in prima liga franceza, la Montpellier. El a mai evoluat pentru Martigues si Leyton Orient.