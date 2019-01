A fost anuntata ECHIPA ANULUI din FIFA 19! Neymar si Salah nu au avut loc! Cum arata 11-le ideal

Fanii FIFA Ultimate Team au aflat numele jucatorilor din echipa anului 2018.

Real Madrid este echipa cu cei mai multi reprezentanti in Team of the Year din FIFA Ultimate Team - Balonul de Aur, Luka Modric, nu lipseste de la mijloc. Marcelo, Sergio Ramos si Raphael Varane sunt ceilalti jucatori ai Realului alesi de EA Sports. Singurul fundas de la alta echipa este Virgil van Dijk, jucatorul lui FC Liverpool.

Alaturi de Modric, in echipa ideala mai sunt la mijloc Kevin De Bruyne, omul numarul 1 al lui Manchester City intr-un sezon record, si N'Golo Kante, cel care a devenit campion mondial cu nationala Frantei. Echipa ideala are 3 campioni mondiali. In poarta, David De Gea a reusit sa le ia fata lui Alisson, Lloris, Courtois si Oblak.

Atacul este unul de 5 stele cu Cristiano Ronaldo, Leo Messi si Kylian Mbappe. Jucatori precum Eden Hazard, Griezmann, Neymar, Kane, Luis Suarez sau Mo Salah nu au prin primul 11 ideal.