Apare o noua forta GLOBALA! Actorii de la Hollywood vor sa preia o echipa necunoscuta si sa se bata cu seicii! Anuntul care face inconjurul lumii

Ryan Reynolds si Rob McElhenney au planuri mari.

Cei doi actori vor sa investeasca intr-o echipa de fotbal, pe care isi doresc sa o transforme intr-o forta globala.

Vedetele au sustinut o prezentare in mediul online in care i-au convins pe oficialii clubului ca sunt hotarati sa isi foloseasca banii, faima si cunostintele de marketing pentru a ajuta echipa Wrexham sa retraiasca momentele de glorie din anii 70.

In sezonul 1977/78, echipa era campioana Ligii a 3-a si ajungea pana in sferturile de finala ale Cupei FA, iar acum Ryan Reynolds si Rob McElhenney vor sa fie ambasadorii clubului pentru a-l face cunoscut in toata lumea.

Wrexham este o echipa detinuta de fani din 2011, membrii din consiliul de administratie urmand a vota pana pe 15 noiembrie daca sunt de acord cu preluarea clubului de catre cele doua staruri de la Hollywood.

Fanii vor ramane implicati la echipa. McElhenney a declarat, printre altele, ca va sustine constituirea unui consiliu al suporterilor, fiind de parere ca acestia trebuie sa fie inclusi in planurile de a duce clubul in prima liga.

"Va exista transparenta deplina. Nu facem asta pentru a castiga bani. Avem locuri de munca de succes, simtim ca putem creste ceva si putem face acest lucru doar stiind ca avem sprijinul comunitatii, care trebuie sa se implice", a declarat actorul cunoscut pentru rolul din filmul "It’s Always Sunny in Philadelphia".