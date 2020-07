Anunt INCREDIBIL al lui Hagi la miezul noptii! A facut credit la banca in pandemie pentru Viitorul! Ce investitie majora face clubul

Hagi s-a imprumutat la banca in plina criza pentru a continua dezvoltarea Viitorului!

Clubul continua investitiile majore. Pe langa o cladire multifunctionala, Hagi vrea sa mai faca si alte terenuri in vecinatatea celor pe care le are. Proiectul Viitorul poate deveni unul de dimensiuni europene in viitorul apropiat. Hagi cauta parteneri care sa investeasca alaturi de el.

"In pandemie am luat un credit de la banca. Nu e simplu sa faci un club de fotbal, mai ales cu infrastructura frumoasa. Nu e usor! Facem lucruri de viitor, vrem sa producem jucatori, suntem o fabrica. Acum in perioada asta de criza facem totul! Totdeauna au fost discutii pentru venirea de noi investitori. Nu e clubul meu, eu vreau ca clubul asta sa ramana dupa mine. Vreau parteneri care sa vina cu mine. Nu vreau eu sa detin clubul, nu, nu! Totul se imparte, totul facem impreuna, eu vin de la sport in echipa. Nu eu singur fac lucrurile. Nu sunt eu patron. Eu vreau parteneri care sa intre si cu siguranta ii voi avea! Cu siguranta! C-o fi maine, c-o fi poimaine, sunt sigur ca-i voi avea!", a spus Hagi la Digisport.