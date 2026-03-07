Trei meciuri sunt azi în FA Cup! Newcastle – Manchester City este cap de afiș!

Primul meci al zilei se joacă începând cu ora 14:15. Liderul din Premier League, Arsenal, merge pe terenul lui Mansfield, echipă care evoluează în al treilea eșalon din Anglia.

În runda precedentă, Mansfield a eliminat-o pe Sheffield United, după ce s-a impus cu scorul de 4-3.

De la ora 19:45, Chelsea merge pe terenul celor de la Wrexham, echipa starului de la Hollywood, Ryan Reynolds, care s-a calificat în optimi după ce a învins-o pe Ipswich cu 1-0.

Capul de afiș al serii îl reprezintă duelul dintre Newcastle și Manchester City, meci programat de la 22:00.