Anuntul pe care toti dinamovistii voiau sa il auda! Investitorii spanioli vor sa arunce cu bani in echipa: "Au spus ca planul lor de investitie este undeva la 12-15 milioane de euro"

Echipa din Stefan cel Mare ar putea sa se ridice din propria cenusa.

Ieri, reperezentatii spanioli au ajuns la Bucuresti pentru a discuta despre preluarea clubului condus de Ionut Negoita.

Dan-Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, a fost prezent la discutie si a oferit detalii despre intalnirea de ieri

"Eu i-am simtit interesati, erau doua persoane tehnice de la Sevilla si Granada. Asta imi arata ca investitorul potential este interesat. A trimis doi oameni care se pricep la fotbal. Au pus anumite intrebari. Probabil datoriile clubul o sa cantareasca decisiv. Sunt niste datorii destul de mari si catre anaf, si foarte ciudat si catre patronii clubului. Aici domnul Vela a facut o propunere buna. A zis ca acei bani catre patroni trebuie dati academie. Nu ar trebui sa mai ia patronii bani ca am vazut ce au facut. Interes exista. Oamenii au venit, in perioada asta de pendemie, sa faci intalniri, nu mi se pare ca ar fi doar o gluma.

Nu cred ca echipa e mai putin valoroasa daca merge in B. Daca cineva vine sa investeasca si au spus ca planul lor de investitie este undeva la 12-15 milioane de euro in primul an, e clar ca nu mai conteaza. Daca ce spun ei se adevereste vorbim de cupele europene in cel putin 3 ani. Dac avin cu o infuzie de capital atat de mare,12-15 milioane pe an. Va dati seama ca o sa ai aceste pretentii, sa joci in Europa", a declarat viceprimarul sectorului 2.