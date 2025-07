Wrexham, eliminată de Petrolul din Cupa Cupelor

Wrexham AFC este fondat în 1864 și evoluează pe Racecourse Ground, cel mai vechi stadion din lume aflat încă în folosință, care a fost inaugurat în 1807 și e folosit de echipă încă de la înființare. Este al cincilea cel mai vechi club din istorie, după Sheffield FC, Cray Wanderers, Hallam FC și Notts County, evoluând de-a lungul istoriei sale în ligile inferioare engleze, dar câștigând opt calificări în cupele europene prin participarea în Welsh Cup. Ultima participare datează din sezonul 1995-1996, când galezii au fost eliminați de Petrolul Ploiești (0-0, 0-1) în primul tur al Cupei Cupelor.



Reynolds și McElhenney au cumpărat clubul cu 2 milioane de lire sterline

Epoca de glorie a început după ce Ryan Reynolds (Deadpool, Detective Pikachu, The Adam Project, Red Notice, The Hitman's Bodyguard etc.) și Rob McElhenney (It's Always Sunny in Philadelphia, Mythic Quest, The Cool Kids etc.), oameni importanți în industria filmului de la Hollywood, au preluat clubul pentru doar 2 milioane de lire sterline, în noiembrie 2020.

Au urmat trei promovări succesive în League Two (2023), League One (2024) și Championship (2025). Datorită documentarului "Welcome to Wrexham", "Dragonilor roșii" au început să prezinte interes pentru public la nivel mondial și să aibă o expunere media importantă. "Wrexy" a devenit un brand global, datorită unei strategii de marketing foarte inteligentă, iar fanii și telespectatorii așteaptă acum să vadă dacă Phil Parkinson și jucătorii săi vor obține promovarea în Premier League.



Wrexham AFC, în perioada de mercato vară 2025:

Antrenor - Phil Parkinson (confirmat)

Veniri - Liberato Cacace (Empoli / 2.5 milioane de euro), George Thomason (Bolton / 1.4 milioane de euro), Ryan Hardie (Plymouth Argyle / 825.000 de euro), Danny Ward (Leicester City / gratis), Josh Windass (Sheffield Wednesday / gratis), Lewis O'Brien (Nottingham Forest / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Sam Dalby (Dundee United)

Plecări - Sam Dalby (Bolton / gratis), Mark Howard (Salford City / gratis), Bradley Foster (Ross County / gratis), Luke Bolton (Mansfield Town / gratis), Will Boyle (Shrewsbury Town / gratis), Luke McNicholas (Forest Green Rovers / gratis), Paul Mullin (Wigan / împrumutat), Jordan Davies, Steven Fletcher, Liam Hall, Josh Adam (contracte încheiate)

Jucători păstrați din sezonul trecut - Arthur Okonkwo, Callum Burton (portari), Max Cleworth, Lewis Brunt, Eoghan O'Connell, Thomas O'Connor, Dan Scarr, Sebastian Revan, Jacob Mendy, Ryan Barnett, Aaron James (fundași), George Dobson, George Evans, Ollie Rathbone, Andy Cannon, Matty James, James McClean, Elliot Lee, Harry Ashfield (mijlocași), James Rainbird, Ryan Longman, Callum Edwards, Sam Smith, Jack Marriott, Jay Rodriguez, Moo Faal, Ollie Palmer, Jake Bickerstaff (atacanți)

Foto - Getty Images